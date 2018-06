Robur Siena, Durio: "Nessun rimpianto. Grazie a tutti"

Anna Durio, presidente della Robur Siena, ha parlato della delusione dopo la sconfitta contro il Cosenza ringraziando tutto il gruppo bianconero: “Volevo ringraziare tutti, i ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Abbiamo pagato qualche assenza di troppo fra i titolari anche se i non titolari sono bravi comunque. Abbiamo fatto del nostro meglio, lottando fino in fondo e sono qui per ringraziare tutti dai giocatori, allo staff fino ai tifosi. Non c'è nessun rimpianto per questa stagione, in un anno e mezzo abbiamo dato e fatto tutto quello che potevamo”.