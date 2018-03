Robur Siena, Durio: "Non guardiamo la classifica. Tifosi fantastici"

Il presidente della Robur Siena Anna Durio intervistata da La Nazione ha parlato del primato in classifica e del ritrovato calore dei tifosi: “Dal punto di vista sportivo sappiamo che questa sfida contro la Viterbese vale tanto, ma dobbiamo affrontarla con tutte le altre, allontanando la pressione che è molto elevata. Dovremo far finta che la classifica non esista e scendere in campo per vincere come sempre, spero che ci sia tanta gente anche perché maggiore sarà l'affluenza e maggiore sarà il regalo che potremo donare in beneficenza. - continua Durio parlando dei tifosi – La città adesso ci è vicina, sento grande partecipazione. Il Franchi nella gara contro i sardi è stato straordinario, ha incitato i ragazzi da ogni settore, la curva è stato grandissima. Questo è il Franchi che serve e ora dobbiamo andare avanti tutti insieme”.