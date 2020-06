Robur Siena, Durio: "Non ho intenzione di cedere al primo che capita per vederla fallire"

Anna Durio, presidentedella Robur, ai microfoni de La Gazzetta di Siena ha parlato del futuro della società spiegando che non cederà il club al primo arrivato: “Sto valutando alcune situazioni, niente di definito e non mi risultano i nomi che sono usciti nei media. In questi anni ho costruito qualcosa e mi dispiacerebbe mandare tutto all'aria. Per questo voglio trovare persone serie che vogliono il bene del Siena e della città. Non voglio dare la Robur al primo che capita per vederlo fallire, ma non voglio neanche scappare. Sono qua, giochiamo i play off e vediamo che succede. - continua Durio soffermandosi sulla possibile penalizzazione - Sono dispiaciuta di quello che è successo, è stata una sorpresa anche per me. Comunque avessi saputo di uno stop definitivo del campionato magari avrei agito diversamente. Perchè un conto è perdere due punti con undici partite davanti e un altro conto è perderne due così".