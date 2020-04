Robur Siena, Guberti: "Dubbi sulla ripartenza, c'è interesse solo per la Serie A"

vedi letture

Stefano Guberti, centrocampista della Robur Siena, è intervenuto come ospite della diretta Instagram di TuttoC.com. Ecco un estratto della sua intervista: "Sono dubbioso sulla ripartenza, per tutti i sacrifici che hanno fatto le persone si dovrebbe tornare solo quando è tutto sicuro al cento per cento. Stanno forzando le cose per interessi superiori, tante persone hanno perso i propri cari e non vorrei che per colpa nostra si creasse danno alle persone che lavorano attorno al mondo del calcio, penso agli steward o ai magazzinieri. Le società che possono applicare i protocolli saranno tre o quattro in tutti i gironi della C. Le altre non ce la fanno perché la C fa già fatica di suo a livello economico e chiedere sacrifici di questo genere non è possibile, oltretutto la C non ha il ritorno economico che può avere la Serie A". Guberti lancia una critica al sistema calcio: "Io ho avuto la fortuna di giocare in Serie A e ora sono in C, sento da tempo parlare di riforme ma posso dire che tutto è proiettato verso l'alto. Le società di Serie A dovrebbero aiutare quelle di C ma la vedo difficile, pensiamo all'ipotesi di iscrivere seconde squadre, alla fine l'ha fatto soltanto la Juventus". I giocatori della Robur Siena non hanno percepito gli stipendi dall'inizio del 2020: "Il rischio è per il dopo, a livello economico. Credo che alla fine la ripresa sarà tutt'altro che velocissima. La nostra presidentessa è una persona seria ma si è trovata in difficoltà. Gennaio e febbraio erano stipendi pre-pandemia e non li abbiamo ricevuti, forse ha avuto anche problemi con le banche e ci vuole più tempo. Io sono fortunato perché ho avuto una carriera che mi consente di andare avanti lo stesso, sono "vecchio" e ho qualcosa da parte ma penso a tanti miei compagni giovani che devono vivere con lo stipendio che prendevano".