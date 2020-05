Robur Siena, Guberti: "Mai pensato alla messa in mora. Fiducia nel presidente Durio"

Il centrocampista offensivo della Robur Siena Stefano Guberti ha parlato a Fedelissimi Online del pagamento degli stipendi di gennaio-febbraio da parte del club: "Finalmente sono riusciti a sistemare la situazione. La presidente è una persona seria nella quale abbiamo avuto sempre fiducia, lo abbiamo dimostrato nemmeno una settimana fa con quel comunicato che abbiamo fatto uscire. Non so da dove sia uscita la voce di una messa in mora. Adesso siamo allo stesso punto delle altre squadre e parleremo del resto degli stipendi attendendo di capire cosa ne sarà del campionato. In questo momento è un po' difficile prevedere il futuro. Abbiamo aspettato perchè sapevamo che la presidente avrebbe fatto di tutto per sistemare la situazione. Siena rimane comunque tra le società più serie in Lega Pro, dispiace che agli occhi di qualcuno non possa esser sembrato così".