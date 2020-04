Robur Siena, Guberti: "Vorrei fare il mister. Col club ragioniamo su questa prospettiva"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere dello Sport, ecco le parole del fantasista della Robur Siena Stefano Guberti. Che, dopo una nota sull'attualità ("Stiamo affrontando un'esperienza difficile, siamo tutti sulla stessa barca. Ogni cosa ora passa in secondo piano dovendo salvaguardare la salute e il nostro futuro prima fuori e poi sul campo"), ha parlato del suo futuro: "Vorrei fare l'allenatore e ne ho parlato già da tempo con i dirigenti. Ho fatto il primo corso di base per tecnici, un anno e mezzo fa con la Robur si è cominciato a ragionare verso questo tipo di prospettiva. Il contratto scade nel 2022, andrò in campo finché ce la farò fisicamente e avrò stimoli. Questo periodo di stop mi fa pensare tanto. E' il primo anno che ho avuto un problema fisico importante come uno strappo muscolare, ma ero rientrato in gruppo sentendomi pronto ad affrontare il rush del campionato. Vorrei esserci".