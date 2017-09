Robur Siena, il nuovo DG si presenta: "Prendiamoci tante soddisfazioni"

© foto di Federico De Luca

E' stato ufficializzato quest'oggi il nuovo DG della Robur Siena, Francesco Sguazzi, che dopo la sua nomina, attraverso i canali ufficiali del club, ha così parlato:

“Sono orgoglioso di essere entrato a far parte della famiglia Robur, sia per la città che rappresenta, sia per i valori sportivi di cui è ambasciatrice. Ho intenzione di dare il massimo per contribuire a questo progetto, col desiderio che il team e Siena stessa crescano insieme prendendosi le soddisfazioni che meritano dentro e fuori il campo da gioco”.