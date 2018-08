Robur Siena, in arrivo il portiere Contini dal Napoli

© foto di Fabio Sebastiani

La Robur Siena sta lavorando per portare in Toscana il giovane portiere Nikita Contini dal Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttoc.com i due club sarebbero ai dettagli per la definizione del trasferimento del classe '96 che già nella giornata di oggi potrebbe firmare il contratto coi bianconeri ed essere annunciato ufficialmente.