Robur Siena, Mignani: "Abbiamo un solo obiettivo in testa"

Il tecnico della Robur Siena Michele Mignani ha parlato alla vigilia del match contro il Catania: ”E’ la vigilia della semifinale dei playoff che potrebbe portarci in finale, ci arriviamo tranquilli, sereni e consapevoli della nostra forza, con la voglia di fare ancora un passo in avanti verso un obiettivo importantissimo. La squadra sta bene, voleva arrivare in tutti i modi in queste condizioni a questa partita, in questo momento è più importante la testa delle gambe e abbiamo tanta voglia di giocare questa semifinale. La trasferta vietata ai tifosi? Dispiace perché quando non c’è la possibilità di aprire lo stadio alle tifoserie è comunque una piccola sconfitta, sarebbe stato giusto che i nostri tifosi potessero seguire la squadra in una partita così difficile e delicata, come sarebbe stato giusto nella partita dell’andata per i tifosi del Catania: sono sicuro comunque che saranno con noi con lo spirito e non ci sentiremo soli. Il Catania farà di tutto per fare gol e noi dovremo ribattere colpo su colpo, andiamo avanti con il nostro pensiero, consapevoli della nostra forza. Noi abbiamo un certo stile e lo manteniamo, non credo che valga la pena rispondere, ognuno vede le cose come vuole: ribadisco che abbiamo un obiettivo nella testa e vogliamo raggiungerlo, tutto ciò che abbiamo fatto fino ad oggi ce lo siamo meritati”.