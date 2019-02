Robur Siena, Mignani: “Ad Arezzo per fare una grande partita”

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Il tecnico della Robur Siena Michele Mignani ha presentato la sfida contro l’Arezzo in conferenza stampa: “L’Arezzo è una squadra in salute, ha iniziato la stagione sotto voce senza grossi proclami e sta facendo un campionato importante: ha dato continuità ai risultati, esprime un buon gioco e ha un mix tra giocatori esperti e giovani promettenti. Conosco bene Dal Canto, è un allenatore che stimo tantissimo, i risultati che stanno ottenendo non sono frutto del caso. Sarà una partita dove loro proveranno a vincere perchè potrebbero avere anche degli obiettivi importanti, vista la classifica, andiamo lì per fare risultato e per fare una grande partita. Stiamo bene, sarà una partita aperta e ce la giochiamo alla grande. Dobbiamo immediatamente ritrovare le nostre certezze e mettersi alle spalle quello che per me è stato un episodio, ovvero la partita di Coppa Italia. Gli ultimi arrivi? Sono giocatori funzionali al nostro modo di giocare, li seguivamo da mesi, sono operazioni fatte con lo spirito di migliorare la squadra”.