Robur Siena, Mignani: "Bella partita sotto tutti gli aspetti"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Il tecnico della Robur Siena Michele Mignani ha commentato così la vittoria contro la Viterbese Castrense: «Abbiamo fatto una bella partita sotto tutti gli aspetti, affrontavamo una squadra forte che è venuta a Siena per provare a fare risultato, secondo me abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo fatto bene, nel primo tempo abbiamo trovato il gol con una bellissima ripartenza di Vassallo poi abbiamo sofferto qualche minuto, mentre nel secondo tempo abbiamo gestito bene la palla, siamo migliorati tanto sotto l’aspetto della personalità, sono contentissimo aldilà del risultato e devono far riflettere i due minuti di Neglia, soffre perché sta giocando poco ma quando entra gioca alla morte, sono i segnali più belli per un allenatore", ha concluso come riporta il sito ufficiale del club.