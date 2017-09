Robur Siena, Mignani: "Buon pari a Pisa, ma pensiamo alla prossima gara"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Al termine del pareggio contro il Pisa, mister Michele Mignani ha analizzato così la sfida contro i nerazzurri, affidando il suo pensiero ai canali ufficiali del club:

“Sono contento per come abbiamo affrontato la partita e alla fine speravo che si potesse anche vincere. Il Pisa? E’ un squadra con giocatori molto importanti per la categoria, però quando due squadre si affrontano bisogna vedere chi è più bravo dell’altro. Guberti? E’ arrivato al campo venerdì, il primo impatto è stato ottimo: è un ragazzo in gamba ed intelligente, è in discrete condizioni e si è messo a disposizione. Sono passate due partite, pensiamo alla terza: dobbiamo lavorare e pensare all’Arzachena, ragioniamo di settimana in settimana”.