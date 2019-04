Robur Siena, Mignani: "Fatto qualcosa in più dell'Olbia per vincere"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Michele Mignani, allenatore della Robur Siena ha parlato così del successo di misura conquistato contro l'Olbia: "E’ stata una partita giocata tra due squadre organizzate ed il Siena ha fatto sicuramente qualcosa in più dell’Olbia per vincerla. Ho visto una squadra messa bene in campo, aggressiva, che ha cercato di pressare in avanti l’avversario, a volte ci è mancata la soluzione dalla tre quarti in avanti. Cesarini è un ragazzo che sicuramente ci darà un grosso contributo, è chiaro che queste botte di entusiasmo possono aiutarlo a crescere, ma deve stare tranquillo e sereno, conosciamo il suo valore. Dedico la vittoria ad Anna e Federico, sono persone che meritano tantissimo: vedo come vivono con passione ed amore questa squadra, sono contentissimo che i ragazzi in campo mi abbiano permesso di dedicare loro la vittoria. Questa vittoria la dedico anche ai direttori, sono persone con le quali ho un ottimo rapporto: mi hanno fatto lavorare sempre con la massima serenità, nelle gioie e nei dolori. La dedico anche a tutti i tifosi che ci stanno vicino, che capiscono le difficoltà che troviamo a volte e che ci incitano per 95 minuti”, le sue parole riprese da TuttoC.com.