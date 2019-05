Fonte: TuttoC.com

La Robur Siena si appresta a vivere la gara playoff contro il Novara e mister Michele Mignani ha presentato l'impegno in conferenza stampa: “Sarà una partita vera e delicata, che non ammette errori: si affrontano due squadre che hanno fatto un percorso diverso, il Novara ha una rosa con giocatori importanti. Lo abbiamo detto prima di partire per Novara e ora c’è anche l’imprevisto del cambio di allenatore, potenzialmente possono esserci motivazioni in più o dei cambiamenti tattici a noi sconosciuti visto che l'abbiamo studiata con Sannino". "Sono contentissimo - ha proseguito Mignani - che Mattia (Aramu, ndr) sia dei nostri, come al solito ci prendiamo il tempo per decidere chi mandare in campo, può partire dall’inizio o essere un’arma in più a partita in corso".