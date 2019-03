Robur Siena, Mignani: "Potevamo chiuderla, ma non abbiamo rischiato"

Fonte: TuttoC.com

Michele Mignani, allenatore della Robur Siena, ha così commentato, come riportato dal sito ufficiale bianconero, il successo sul Gozzano: “Abbiamo trovato una squadra che a differenza della Pistoiese c’ha fatto giocare, nel primo tempo abbiamo giocato con qualità anche se non con ritmi altissimi. c’è stato un gol annullato, abbiamo segnato, abbiamo colpito un palo, abbiamo creato presupposti per segnare. Siamo stati bene in campo senza aver preso ripartenze, potevamo chiudere il primo tempo con un maggiore scarto. Nella ripresa abbiamo gestito la partita, potevamo fare il secondo gol ma alla fine non abbiamo rischiato nulla. Abbiamo meritato di vincere, abbiamo giocato 6 partite in 20 giorni, è normale che in alcuni frangenti la forza e la concentrazione calino un po’. Sono contento, era una partita che temevo, dobbiamo immediatamente concentrarsi sulla Pistoiese”.