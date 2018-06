Robur Siena, Mignani: "Serve vincere, non abbiamo alibi"

Michele Mignani, allenatore della Robur Siena, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale playoff contro al Reggiana, ha dichiarato: "È un po' che giro sui campi di calcio e queste sono le partite che più mi piacciono, dove c'è atmosfera vera e calore del pubblico. La spinta della gente a Reggio Emilia è stata decisiva ma domani i tifosi bianconeri non saranno da meno. Mi auguro lo facciano anche domani col cuore, rendendosi conto che possono essere determinanti per raggiungere un obiettivo importantissimo. Non faccio appelli, chi ci sarà, sarà con noi fino alla fine. Avrei preferito avere due risultati ma ne abbiamo uno e ci concentriamo su questo. Non abbiamo alibi, metteremo tutte le nostre forze per raggiungerlo. Il gioco del calcio è semplicissimo, due porte e vince chi fa un gol più degli altri. Ci sono più soluzioni per arrivarci ma l'obiettivo è sempre quello. Dobbiamo riuscirci con tutto quello che abbiamo. Che Reggiana mi aspetto? La stessa dell'andata, una squadra che sarà disposta come mercoledì, con tanti giocatori sotto la linea della palla e che proverà ad approfittare delle ripartenze".