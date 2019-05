Robur Siena, per la panchina occhi anche su Paolo Zanetti

Dopo l'addio di Michele Mignani alla panchina della Robur Siena per il club toscano è iniziato il casting per trovare la nuova guida tecnica per la stagione 2019/2020. Secondo quanto riportato da TuttoC.com il club bianconero ha preso in esame anche Paolo Zanetti, tecnico del SudTirol, nome già nel mirino di altri due club come Vicenza e Feralpisalò.