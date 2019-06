Robur Siena, per la panchina sogno Dionisi. Ma c'è una penale

Fonte: TuttoC.com

La Robur Siena è alla ricerca di un profilo per la figura di nuovo tecnico per la prossima stagione che sostituisca Michele Mignani. Già detto di Paolo Zanetti, sul quale c’è l’interesse anche dell’Ascoli, il sogno è sempre Alessio Dionisi ma c’è una complicazione in un suo eventuale arrivo: oltre al contratto fino al 2022 con l’Imolese, ci sarebbe anche un’importante penale di circa 150mila euro per liberarsi dal suo contratto. Uno scoglio non da poco per un suo approdo in terra senese. Voci di corridoio hanno accostato alla Robur anche Leonardo Menichini, tecnico della Salernitana, ma la situazione sembra difficile. Lo riporta il Corriere dello Sport.