Robur Siena, testa a testa Dionisi-Grieco per la panchina

Stretta finale in casa Robur Siena per il nome del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da TuttoC.com il club toscano prima del weekend deciderà l'erede di Michele Mignani. In pole due nomi: Alessio Dionisi, tecnico rivelazione dell'Imolese, e Vito Grieco fresco di addio alla Pro Vercelli. Outsider Gaetano Fontana che nella scorsa stagione ha allenato la Casertana.