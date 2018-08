Robur Siena, ultime speranze per la Serie B

Spazio alla questione ripescaggi in Serie B, che partirà nella giornata di oggi, in attesa della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sulle pagine del Corriere di Siena: “"Robur, le ultime speranze. - è il titolo del quotidiano che continua - Il commissario della FIGC Fabbricini fa l'ennesima giravolta sui ripescaggi in B. Inizia la serie Cadetta, ma la data del 7 settembre resta sempre lo spartiacque. Il presidente del Collegio di Garanzia del Coni Frattini conferma: «Tutto sarà possibile»".