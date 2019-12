E' costato caro lo scivolone di Novara alla Robur Siena, non solo per la classifica, ma anche per un primato che poteva vedere i bianconeri come formazione imbattuta lontano dalle mura amiche nella prima di campionato. Lo score della truppa di mister Alessandro Dal Canto è infatti impressionante in trasferta: su 9 gare giocate, ben 7 vittorie, un pari e una sconfitta.

Dei 31 punti attuali, quindi ben 22 fuori dal "Franchi".