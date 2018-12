Robur Siena, un gol ogni 20 minuti: la super-media di Cianci nelle ultime 3

Quattro gol, nove punti. Il bilancio è di quelli pesanti, anche se i conti sono sempre complicati, perché vittorie e sconfitte sono di squadra. Però la Robur Siena, da un mese a questa parte, ha scoperto il bomber di cui aveva bisogno. In casa, schierato finalmente da attaccante, dopo le difficoltà dell'anno scorso alla Reggiana. Parliamo di Pietro Cianci, protagonista del buon momento dei bianconeri: a segno in quattro delle ultime cinque partite, cinque realizzazioni nel complesso in stagione. Anche giocando spezzoni di partita: 21 minuti contro l'Entella, 30 contro l'Arzachena, 17 con l'Albissola e 13 con la Carrarese. Sommando il minutaggio, si arriva a 81 minuti. Meno di una gara. I gol, però, sono appunto cinque (va sommata ovviamente anche la gara da titolare contro il Pro Piacenza, curiosamente chiusa senza reti). La media gol, nelle ultime tre uscite, è stratosferica: 3 gol in 60 minuti. Uno ogni 20. Numeri che spingono in alto il Siena, e anche il giovane attaccante pugliese: di proprietà del Sassuolo, già diversi club hanno chiesto informazioni su Cianci. Che vive la sua stagione da protagonista, anche subentrando. Tanto i gol, ora, arrivano comunque.