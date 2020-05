Robur, tifosi ancora sul piede di guerra: "Siena patrimonio della città. Vogliamo la verità"

Nonostante il pagamento degli stipendi abbia riportato il sereno all'interno della squadra, come testimoniato da Stefano Guberti, in casa Robur Siena l'ambiente è sempre teso coi tifosi ancora sul piede di guerra nei confronti della società e del presidente Anna Durio. Come riporta Tuttoc.com infatti nella notte i tifosi bianconeri hanno esposto un nuovo striscione in centro città. “Siena Calcio è patrimonio della città, vogliamo la verità", il messaggio dei supporter.