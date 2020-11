Romairone: "Questo Bari ha il 30/40% di margine di miglioramento. Faremo i conti alla fine"

vedi letture

Dopo la sconfitta interna incassata contro la Ternana nell’ultimo turno di campionato in casa Bari ha preso la parola il ds del club pugliese Giancarlo Romairone: “Abbiamo un margine di manovra clamoroso - si legge su TuttoBari.com -. Questo Bari ha il 30-40 per cento di margine di miglioramento. Possiamo giocare in tutte la maniere possibili, abbiamo giocatori duttili. Io tutte queste grandi imbarcate non le ho viste. Ho visto alcuni momenti di difficoltà. Il mister vuol giocare le partite e fare un gol in più degli altri. Di conseguenza questo espone la squadra a determinate situazioni. I correttivi si possono fare. Ci sarà il mercato, andremo a valutare. Se volete il mio pensiero: siamo in C, ci sono 23 calciatori in lista, volevamo fare un gol in più degli avversari, ho scelto dunque un attaccante in più. Non abbiamo segnato soltanto in un paio di gare. In qualsiasi ruolo saremo comunque pronti: ci battiamo, non archiviamo questa annata. I conti li facciamo alla fine. Vediamo se questa grande squadra (la Ternana, ndr) sarà bella anche al ritorno. Noi abbiamo giocato in mezzo ai buchi a Cava, loro sui sintetici. Non facciamo contenti i nostri avversari, io non evidenzio ciò che spende e ha speso la Ternana. Dobbiamo rimanere compatti, non dobbiamo cascare nei tranelli".