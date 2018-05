Romano: "L'acquisto del Livorno? E' una possibilità, ma c'è tempo"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

C'è una clausola in casa Livorno che consente a Marco Arturo Romano di poter rilevare un ulteriore 52% (oltre al 28% che già detiene) a un prezzo già fissato di 2milioni e 400mila euro. Lo ha confermato lo stesso Romano ai colleghi de Il Tirreno, anche se per ora ha glissato sulle tempisticihe; "Esiste questa possibilità di salire all'80%, ma sono valutazioni che ancora non stiamo facendo. Ci sarà tempo. È chiaro che prima di prendere decisioni del genere bisognerà anche sedersi al tavolo con la famiglia Spinelli, che ha la mia massima stima. In questo momento è giusto pensare ad altre cose. Innanzitutto dobbiamo goderci la vittoria del campionato perché uscire dalle sabbie mobili della serie C è sempre difficile, e questi ragazzi sono stati eccezionali a raggiungere il traguardo con la spinta dei nostri tifosi. E poi ci sarà da riorganizzare bene la società, perché la serie B è un campionato tosto e serve una struttura solida ed efficiente".