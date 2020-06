Rossetti sul suo futuro: "Tanti club sulle mie tracce? Io vorrei rimanere al Modena"

Resta ancora in bilico il futuro di Simone Rossetti, attaccante del Modena che ai microfoni de Il Resto del Carlino ha parlato così delle voci di mercato legate al suo nome: “Non sono soddisfatto di quel poco, anche se di buono, che ho fatto e voglio migliorare con la casacca del Modena. L'interesse di alcuni club per me? Il mio procuratore mi ha messo al corrente. A gennaio non aveva intenzione di prendere in considerazione alcuna proposta, lo stesso vale anche ora perché il mio obiettivo è rimanere qui. Con il nuovo direttore sportivo (Matteassi, ndr) non ho ancora parlato ma spero di farlo presto".