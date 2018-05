© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico Fabio Rossitto dopo l'addio al Pordenone ufficializzato ieri ha parlato al Gazzettino per commentare quanto successo con un pizzico di rammarico: “Mi sarebbe piaciuto rimanere, ma non mi aspettato una soluzione diversa. Sapevo che il presidente ha una concezione del modo di fare calcio diversa dalla mia e gli auguro di trovare l'allenatore giusto. - spiega Rossitto - Per quel che mi riguarda ho la coscienza a posto, sono fiero di ciò che ho fatto e soprattutto di ciò che hanno fatto i ragazzi”.