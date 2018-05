Rosso verso il trasloco a Vicenza. Ma non si può chiamare fusione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'apertura della busta presso il tribunale ha confermato quanto era emerso nei giorni scorsi: Renzo Rosso, patron di Diesel e del Bassano, non acquisterà il titolo sportivo del Vicenza, ma solo il ramo d'azienda. Impossibilitato dalla fusione fra la sua attuale squadra e quella biancorossa, l'imprenditore opererà così lo svuotamento del club berico (nessun rinnovo per i tesserati in scadenza, rescissione per quei pochi giocatori con contratti pluriennali) che sarebbe poi riempito col trasferimento in blocco dei tesserati della Virtus con praticamente solo i settori giovanili che resterebbero separati. La nuova creatura (che potrebbe chiamarsi Lane Virtus Vicenza) giocherà al Menti, avrà la prima maglia biancorossa e la seconda a forti tinte giallorosse ed erediterà storia e trofei dal Vicenza attuale. Entro giovedì si avrà la risposta definitiva del Tribunale, che si è preso 24-48 ore di tempo per valutare tutto, compresi gli assegni circolari a garanzia del progetto depositati ieri.

Una soluzione che farà storcere il naso a molti e che già sta mobilitando i tifosi contrari pronti a fare il possibile per impedire che il Bassano venga trasferito a Vicenza venendo costretto a ripartire, se si troveranno imprenditori interessati (pare vi sia già un gruppo all'orizzonte) dalla Serie D o addirittura dall'Eccellenza.