Rosso: "Vicenza in B? Approccio cauto. Serve ratifica da parte del Consiglio Federale"

Ospite delle colonne del Giornale di Vicenza Stefano Rosso, presidente del Vicenza ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle prospettive che attendono la Serie C in questo finale di stagione: “L’ideale sarebbe stato finire sul campo, ma mi rendo conto delle enormi difficiltà che si devono affrontare e la salute viene prima di tutto quindi accetto la proposta di ieri, ma la promozione in B per ora non è ancora scontata e visto come stanno andando le cose fino a quando non sarà ratificata questa nuova proposta dal Consiglio Federale della Figc meglio tenere un approccio cauto”.