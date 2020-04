Russotto: “Spero di rimanere alla Cavese. Campionato? Preferirei finire la stagione"

Intervenuto ai microfoni di tuttoc.com, l'attaccante della Cavese Andrea Russotto ha fatto il punto della situazione: "Non sono giorni facili per nessuno, è una pandemia che sta creando danni di ogni genere. [...] Preferirei finire il campionato, ma naturalmente ci devono essere le condizioni e le autorizzazioni degli esperti. Per l’amore che ho per questo sport non ci sono dubbi: è giusto che si vinca e si perda sul campo, senza dilapidare i sacrifici anche economici delle settimane precedenti. Non tocca a noi deciderlo, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni”.

Altro tema delicato, quello del taglio di stipendi: "Un calciatore di C percepisce cifre completamente diverse rispetto ai campioni di A. La Juve può essere certamente un esempio, ma non per realtà di Lega Pro laddove girano cifre completamente diverse. Le voci che rimbalzano in queste ore sono tante e regna l’incertezza, credo sia ingiusto non pagare un tesserato. Ho sentito addirittura che i presidenti che non si qualificheranno ai playoff potrebbero chiedere di tagliare gli stipendi di giugno poiché i calciatori saranno già in vacanza. Fosse vero non sarei d’accordo”.

Nota poi al futuro: "Ricordo un’amichevole tra Napoli e Cavese, avevo immediatamente avuto una buona impressione di una piazza che ama questa squadra e merita tanto. Giocare sempre in uno stadio che non è tuo comporta una trasferta ogni domenica, hanno fatto tanti sacrifici e li ringrazio. Ci hanno incoraggiato e sostenuto, con il tempo sono convinto che ci toglieremo grosse soddisfazioni. Il presidente è anzitutto un tifoso, vorrebbe vincere sempre e ci trasmette il suo spirito. E’ ambizioso e porterà il club in alto, mi sto trovando benissimo qui. Sono in scadenza ma spero che questa esperienza possa continuare”.