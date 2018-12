S. Leonzio, Bianco: "Qui da tanti anni, siciliani sono un popolo unico"

Fonte: TuttoC.com

Parole di stima e affetto verso una terra, la Sicilia, che lo ha accolto con gioia e interesse prima come calciatore negli anni di Catania e poi come allenatore esordiente. Adesso Paolo Bianco, passato in estate alla Sicula Leonzio, ha un derby da preparare: missione difficile, ma non solo dal punto di vista sportivo. Il lato emotivo reclama giustamente una sua parte, in fondo affrontare il Siracusa da avversario dopo quanto fatto nella scorsa annata non sarà semplice. Nell'arco della propria conferenza stampa, il tecnico è tornato proprio sull'esperienza aretusea. Queste le sue dichiarazioni: "Lacrime di addio al Siracusa l'anno scorso? Quando sono tesserato per una società - riporta goalsicilia.it - divento il primo tifoso della squadra e quando c'è un addio ti passa davanti tutta la stagione. L'anno scorso abbiamo vissuto un grande campionato anche se fuori dal campo non l'abbiamo vissuta benissimo. Però la Sicula Leonzio ha bisogno di vincere e io penso alla mia squadra. Magari ci aspettavamo un bottino diverso, abbiamo commesso degli errori, io in primis, ne faremo altri, ma non guardiamo più al passato. Non sono contento dei punti ma guardo a come migliorare. Nelle ultime tre partite non abbiamo dimostrato nulla, speriamo di aumentare i nostri punti domani. E' un derby, inutile negare che sia una partita particolare per le due tifoserie però spero che sia una partita che unisca. Sono qui da tanti anni, i siciliani sono un popolo unico, c'è un mix di tante etnie, mi piacerebbe ci fosse una domenica di sport che unisce e non divide".