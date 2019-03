S. Leonzio, Torrente: “Vogliamo rispetto. Col Siracusa derby sentito”

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Tanta attesa a Lentini per il derby siracusano tra la Sicula Leonzio e il Siracusa, in programma domani al “Sicula Trasporti Stadium” con inizio alle 18.30. Alla vigilia ha parlato il tecnico dei bianconeri, Vincenzo Torrente, che ha presentato la partita in conferenza, ritornando anche su alcuni episodi che hanno penalizzato il cammino dei bianconeri:

“Il derby è sempre un derby, a prescindere dalla categoria. Noi ci teniamo a regalare una gioia ai nostri tifosi e ce la metteremo tutta, sia per loro, che per la nostra classifica. E’ un derby sentito da tutte e due le tifoserie. Mi aspetto una grande concentrazione e una grande determinazione dai miei ragazzi per questa partita. Veniamo da una sconfitta contro il Catanzaro con delle polemiche per ciò che è successo. Le immagini dicono tutto, gli episodi diventano determinanti: il gol di Miracoli è regolare, l’espulsione di Aquilanti non c’era assolutamente. Sono errori che ti pesano sulla partita, come è successo a Potenza. Non volevo più parlare degli arbitri, ma diventa difficile. I ragazzi danno tutto ogni giorno per ottenere dei risultati importanti, così come la società che fa dei grossi investimenti. Vogliamo rispetto, perché non vorremmo essere penalizzati nelle prossime gare contro squadre blasonate, dove l’ambiente non è semplice. Noi ci concentriamo una partita alla volta, soltanto alla fine faremo i conti. Mi auguro che da qui alla fine ci siano degli arbitri che abbiano rispetto per noi, così come per gli avversari. Non voglio condizionamenti come è successo a Catanzaro e a Potenza. Mi auguro che ci sia rispetto per la Sicula Leonzio”.

Sulle assenze e i rientranti: “Gomez era tornato a disposizione nell’ultima partita, ma non ha ancora risolto i suoi problemi alla caviglia. Sono rientrati i due lituani dalla nazionale (ndr: Dubickas e Megalitis)”.