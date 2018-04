Südtirol, Zanetti: "Salvezza brillante, ora inizia un altro campionato"

Paolo Zanetti, allenatore del Südtirol, dopo la vittoria sul Fano, ha dichiarato: "Non è stata assolutamente una partita facile. Abbiamo fatto un primo tempo importante dove dovevamo chiuderla, nella ripresa invece si poteva gestire meglio. Sapevo che potevamo subire un po' il ritorno di una squadra che ha risorse per metterti in difficoltà. Per noi sono stati tre punti importantissimi, sono molto soddisfatto. Abbiamo conquistato un altro gradino verso i playoff, ci siamo salvati brillantemente e ora daremo un'occhiata anche agli altri. Ora inizia un altro campionato, saremo più sereni, anche se spero più del secondo tempo col Fano, nel quale c'è stata un po' di paura di vincere. Questo accade quando non sei abituato a vincere spesso. Ora ce la giocheremo nelle prossime quattro partite, per puntare al miglior piazzamento possibile", ha detto.