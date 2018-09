Salernitana, Colantuono: "Abbiamo sofferto, ma siamo stati perfetti”

Salernitana 1 Verona 0

Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono analizza nella sala stampa dello stadio Arechi di Salerno il match vinto contro il Verona:: “Ci tenevamo a fare bene. A questo squadra posso rimproverare solo i 20′ minuti a Benevento. Siamo alle prime giornate, non si può avere tutto e subito. La gara contro l’Ascoli è stata condizionata dalla sfida di Benevento. Dobbiamo stare tranquilli, è un gruppo di ottimi ragazzi prima di tutto che calciatori. Hanno giocato tutti, hanno fatto la loro parte. Oggi è entrato Odjer che ha fatto bene. Sapevamo che potevamo vincere contro il Verona. La nostra crescita passerà anche tra qualche incidente di percorso. Siamo un gruppo nuovo, ci stiamo conoscendo. La sfida contro la Cremonese si penserà da lunedì. In fase offensiva, abbiamo fatto un gol, abbiamo concesso poco al Verona. Gli scaligeri hanno creato poche occasioni. Dobbiamo lavorare con tranquillità”.

“Abbiamo battuto due calci d’angolo, Djuric è meglio averlo dentro. Casasola l’anno scorso ha fatto un campionato importante. E’ stata bellissima la sua azione che ci ha portato al gol. Pressione? Nel calcio ci vuole molta calma sopratutto in questo campionato. Ci sono tre o quattro squadre che partono un gradino sopra le altre, poi il resto delle formazioni sono tutte lì. La partita con l’Ascoli non è stata giocata come avevamo preparato, oggi abbiamo esasperato troppo il giro palla. Verona da 4 vittorie consecutive? La Salernitana può giocarsela contro tutte. Bisogna però stare attenti in modo particolare in un campionato difficile come la serie B. Vivo male la gara, soffro tanto in panchina. Cerco di aiutare la squadra. Jallow? mi sono arrabbiato con lui perchè dovevamo avere il grande cinismo di chiudere il match. Ce la possiamo giocare con tutte, ma Palermo e Verona hanno sicuramente qualcosa in più”.