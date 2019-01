Fonte: tuttoc.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo aver trovato poco spazio in campionato con la maglia della Salernitana, Antonio Palumbo sembra pronto a rientrare alla Sampdoria, proprietaria del cartellino, per poi trasferirsi in Serie C. Secondo quanto riporta Salernitananews.it, il centrocampista napoletano, classe 1996, sarebbe seguito con grande interesse dal Catania, pronto a riportarlo in Sicilia dopo l'ultima annata in quel di Trapani. L'affare potrebbe concludersi presto, data la necessità dei campani di sfoltire la rosa in vista dei nuovi arrivi.