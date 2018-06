Salernitana, piace il difensore Ramzi Aya del Catania

Sono in pieno svolgimento i play-off di Serie C (ieri l'andata delle semifinali) con il Catania in corsa per un posto in Serie B. Gli etnei hanno perso per 1-0 al "Franchi" di Siena ma domenica sera proveranno a ribaltare il risultato per accedere alla finalissima del 16 giugno. Tra i giocatori chiamati in causa c'è anche Ramzi Aya, nel mirino della Salernitana secondo le indiscrezioni raccolte da TuttoSalernitana.com.

Difensore classe '90 italiano ma di origini tuinisine, è calcisticamente nato nella Fiorentina dove è stato allenato anche dall'ex trainer dei granata Alberto Bollini. L'italo-tunisino ha accumulato tanta esperienza in terza serie con le maglie di Reggiana, Rimini, Fidelis Andria.