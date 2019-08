Salernitana, Ventura: "Mercato ancora aperto, Kalombo resta con noi"

Fonte: Tuttosalernitana.com

Conferenza stampa questa mattina per il tecnico Giampiero Ventura che, con la solita obiettività, ha parlato di presente e di futuro con una finestra inevitabile sul mercato: "Dispiace registrare l'infortunio di Giannetti. Chi è convocato è in grado di giocare, magari come e quanto lo verificheremo in corso d’opera. Il mercato spero non sia chiuso: un difensore è arrivato, aspettiamo l’altro sperando che sia di sostanza ed esperienza. Partiremo grossomodo con lo stesso atteggiamento tattico dell’ultima volta, probabilmente giocherà Djuric che è un calciatore completamente diverso rispetto ad altri. Si è calato molto nella parte, ha lavorato tantissimo e secondo me è giusto che abbia questa opportunità. E’ una verifica: per lui e per noi”.

“In difesa scelte fatte, quelli siamo" - prosegue il mister - "Facendo gli scongiuri il terzetto sta facendo bene e non vedo motivo di cambiare. A centrocampo in linea di massima ho deciso tutto, sto valutando solo la condizione di alcuni calciatori prima di comunicare la formazione. C’è una struttura da migliorare, varieremo qualcosa non appena sarà a disposizione Cerci. Lavoriamo insieme da poco più di un mese, domenica scorsa ho detto che eravamo al 50% e ci sono ampi margini di miglioramento. Se ogni settimana si fanno male tre giocatori diventa più complicato, ma dobbiamo concentrarci su una trasferta ostica su un campo difficile. Voglio che la squadra faccia la partita anche in trasferta, sarebbe fantastico aggiungere un 10%. Firenze e Maistro? Fanno fatica a fare 90 minuti alla stessa intensità, per motivi diversi. Parte uno e entrerà l’altro”.

Ventura batte su un concetto ringraziando anticipatamente i tifosi che saranno presenti domani in Calabria: “Spero ci sia lo stesso atteggiamento visto col Pescara, l’obiettivo è quello di lavorare affinché questa squadra acquisisca la consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie capacità. Mettendo a fuoco determinati concetti capiremo quali possono essere i nostri obiettivi. Fa piacere ci saranno tanti tifosi: ringrazio anticipatamente i mille che ci seguiranno a Cosenza, spero di mandare loro un altro messaggio dando continuità a quanto sto dicendo dal primo giorno. Attaccamento alla maglia, professionalità e voglia di essere protagonisti dovranno trasformare i mille in portavoce: in quel caso avremo un Arechi sempre più pieno”. Si scivola sul discorso mercato partendo dai possibili rientri: “Quando sono arrivato non c’erano né Rosina, né Perticone. E’ stato un discorso prettamente societario. Perticone è stato un mio giocatore, mi sono chiesto come mai non fosse venuto in ritiro e ne ho parlato con la dirigenza. A me non crea nessun problema, vista l’emergenza, averlo a disposizione: è un ragazzo serio, ma questo non vuol dire averlo riammesso in rosa. Gli diamo la possibilità di lavorare con noi, ma credo abbia ambizione di andare a giocare. Vale lo stesso discorso per Rosina, ho altri problemi in questo momento”.

Arrivano i complimenti per l'allenatore avversario: “Braglia è un allenatore che ho incontrato poche volte, ma è uno dei più difficili da incontrare perché non ti fa giocare e carica la squadra in modo particolare. Ho grande rispetto per lui, ha vinto 5-6 campionati in carriera e non si vince per caso”. Ancora sul mercato: “ Se arrivavano Ceravolo o Anderson sarei stato contento, questo non vuol dire che non sono soddisfatto di quello che ho a disposizione. Ho detto che volevamo due giocatori: uno di prospettiva, uno di sostanza. Il giovane è arrivato, vedremo se altro arriverà. Non ha senso fare altre scelte in altri reparti, dipenderà anche dalla crescita del gruppo. Per costruire ci vuole tempo, resto dell’idea che dobbiamo crescere sotto ogni aspetto. Siamo partiti da una disperazione generale e siamo arrivati ad un gruppo che lavora in simbiosi e con serietà, hanno fatto un buon lavoro. Non siamo competitivi per vincere, ma per diventare qualcosa. Fino a gennaio faremo le verifiche, è lì che avrà senso fare delle valutazioni. Solo Morrone è in uscita, Kalombo è cresciuto in maniera esponenziale ed è un giocatore della Salernitana che si ritaglierà il suo spazio”.