Salerno: "Il Modena si poteva salvare, ma ho trovato troppi ostacoli"

L'imprenditore Carmelo Salerno, che a più riprese ha provato ad acquistare il Modena, è tornato a parlare in un'intervista rilasciata a La Gazzetta di Modena spiegando gli ostacoli incontrati nel suo cammino: “A luglio si sarebbe potuto salvare il Modena, è stata l'unica volta in cui ho creduto di poterlo acquistate, poi il contratto scritto dai legali di Caliendo si è rivelato assurdo per le cifre. Gli altri tentativi furono dettati più dal cuore che dalla ragione, ma ho sempre trovato ostacoli. Va detto, comunque, che la situazione era già compromessa e non sarebbe stato facile salvare il Modena. - continua Salerno – Dei sei milioni di debiti la metà riguarda il fisco e l'avremmo spalmata in 10 anni come consentito dalla legge, mentre gli 1,2 milioni nei confronti dei fornitori sarebbero stati pagati con un concordato stragiudiziale, il resto riguardava le banche e anche in questo caso avevamo un piano di rientro. Poi si sarebbe dovuto fare una campagna acquisti oculata, perché una società indebitata non può avere una rosa di 29 giocatori. Non so come la Covisoc abbia potuto accettare che il parametro p/a venisse sistemato con un immobile, se si immettevano soldi cash questi sarebbero stati funzionali al ripianamento del debito. Se avevo qualcuno alle spalle? Mi avevano chiamato dalla Puglia, dalla Lombardia e non solo. Un imprenditore serio avrebbe condiviso con me il percorso, ma non posso fare il nome perché è già proprietario di una squadra fuori Modena".