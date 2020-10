Salvetti: “Stipendi? Spinelli ha detto di aver pagato. I soci? Hanno mancato di rispetto alla città"

Nella mattinata di oggi i soci di Banca Cerea, che hanno acquisito il Livorno dal Aldo Spinelli, non si sono presentati all’incontro fissato con il sindaco della città Luca Salvetti che non ha preso bene questa assenza accusando i soci di mancanza di rispetto nei confronti della città: “Nella giornata di mercoledì ho fatto da tramite fra alcuni soci che neanche si rivolgono la parola per svolgere le pratiche per adempiere agli impegni economici per evitare la penalizzazione in campionato. Per quanto riguarda i contributi da versare infatti sono stati evitati i punti di penalizzazione. - continua Salvetti come riporta l'edizione online de Il Tirreno - Stipendi? I contributi sono stati pagati, Spinelli ha detto di aver pagato anche gli stipendi. Io non ho strumenti per verificare ma mi fido di quello che ha detto: ha fatto da tramite tra soci che non si parlano. Forse abbiamo evitato la penalizzazione".