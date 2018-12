Samb, bilancio di Fedeli: "2018 particolare, ma sta tornando entusiasmo"

Franco Fedeli, patron della Sambenedettese, ha fatto un bilancio di questo 2018 giunto ormai al termine con una lettera aperta pubblicata sul sito ufficiale: "Cari tifosi rossoblu,

Un altro anno se ne sta per andare ed è quindi tempo di bilanci. È stato un 2018 molto particolare: abbiamo esultato, ci siamo arrabbiati quando le cose non sono andate come ci si aspettava, ma siamo riusciti anche a ricompattarci quando ognuno di noi ha capito che era il momento di stare vicini a questa squadra.

Abbiamo vissuto un inizio di stagione, quella attuale, poco esaltante ma siamo riusciti in corsa a rimetterci in carreggiata grazie ad alcuni doverosi correttivi (direttore sportivo e mister in primis) e al grande spirito di sacrificio di questi ragazzi che, nonostante infortuni e squalifiche, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, riuscendo a chiudere l’anno con nove risultati utili consecutivi, sostenuti sempre dal vostro calore, sia in casa che fuori.

Sento che sta tornando l’entusiasmo dei tempi migliori e anche il mio scoramento di qualche tempo fa piano piano sta lasciando spazio a sensazioni sempre più positive. Credo che, sia a livello dirigenziale che di squadra, abbiamo imboccato, finalmente, la strada giusta, ma guai a sentirsi appagati: bisogna continuare a lavorare e a dare ogni giorno qualcosa in più perché solo con il sacrifico e con il lavoro si possono raggiungere i risultati sperati.

Permettetemi, però, una tiratina d’orecchie a quei tifosi che continuano a farci prendere multe: è un argomento che ho già affrontato pubblicamente più volte, per cui non ci tornerò, mi auguro solo che l’anno che verrà porti consiglio anche a loro.

Ora ci prendiamo qualche giorno di riposo poi subito a lavoro: lo sapete a me non piace perdere, credo che per voi sia lo stesso, e faremo di tutto per arrivare il più in alto possibile in questa stagione. Non mi resta che augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un 2019 ricco di soddisfazioni, non solo calcistiche. Ci vediamo al Riviera. FORZA SAMB!".