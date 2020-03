Samb, Cernigoi: "Vedo dura riprenderlo, ma sarebbe un peccato non finire il campionato"

Come riferisce tuttosamb.it, in un'intervista telefonica, ha parlato l’attaccante della Sambenedettese Iacopo Cernigoi, che ha parlato di come sta vivendo questi complicati giorni: "La mattina dopo la sveglia arriva sempre la videochiamata Whatsapp dei nostri preparatori atletici e ci alleniamo a distanza, è un momento difficile per tutti. I miei passatempo? Giochiamo online alla PlayStation con altri compagni di squadra, vedo film o serie TV su Nextflix e cucino. Non vedo la mia famiglia a Mantova da tanto tempo, lì la situazione è ancora più complicata rispetto a San Benedetto, speriamo tutto questo finisca presto".

E conclude: "La ripresa del campionato? La vedo dura, ma sarebbe un peccato non tornare a giocare. Vediamo quello che succederà, in questo momento la priorità è salvaguardare la salute di tutti”.