Samb, Fedeli: "Altri dieci giorni per la cessione del club"

Dalle pagine di atuttocalcio.it arrivano alcune dichiarazioni di Franco Fedeli, presidente della Sambenedettese, ha commentato le voci che lo vogliono interessato all'acquisto de L'Aquila Calcio e alla cessione del club rossoblu attualmente di sua proprietà: “I tifosi de L'Aquila mi vogliono al comando? Fino a quando non sistemo la Sambenedettese non posso prendere decisioni diverse. I tifosi li capisco e li ringrazio, ma se non chiudo la cessione della Samb io ho le mani legate. Quello che posso dire agli aquilani è di non essere precipitosi e di non infilarsi in situazioni particolari, perché se si sbaglia adesso poi sono guai. Io ho bisogno di altri dieci giorni per vedere come si evolvono le cose, ma al momento resto il presidente della Samb”.