Samb, Fedeli attacca Capuano: "Non rispetta la società"

Fonte: TuttoC.com

E' un Franco Fedeli scatenato quello che è intervenuto a VeraTv ieri sera. Queste le parole del patron della Sambenedettese, sul difficile rapporto con mister Capuano così come raccolto da gazzettarossoblu: "Capuano non rispetta la società è abituato a fare tutto da solo. Poi se si vince, ha vinto lui; se si perde ha perso la squadra. Si loda e si sbroda. È il suo modo di fare che mi infastidisce, esagera nelle dichiarazioni, ingigantisce. “Non siamo il Barcellona”, scomodiamo paragoni eccessivi. Prima dice che non siamo una grande squadra, poi che siamo un grande gruppo. Il mister va per la sua strada e non ascolta mai nessuno, facendo tutto di testa sua, questo non aiuta. È lui il primo a non credere in grandi obiettivi perché dovrebbero farlo i suoi giocatori? I tifosi si aspettano qualcosa in più giustamente e se avessimo vinto a Bassano saremmo andati più vicini al Padova che poi doveva incontrare la Reggiana. Potevano cambiare tante cose. Corre voce che possa mandarlo via in caso di sconfitta col Teramo? E speriamo che si fermi questa voce".