Franco Fedeli, presidente della Sambenedettese, furibondo al termine della sconfitta col Monza, intervenuto a Vera TV, come riportato da gazzettarossoblu.it, ha smorzato i toni: "Quella di Monza è stata una giornata storta. Ero a casa, dopo la partita, facevo i conti: pareggiamo, pareggiamo… ma qua ogni tre pareggi equivalgono a due sconfitte. Mi è dispiaciuto che a Monza abbiamo perso una partita che come minimo avremmo dovuto pareggiare. Ma dovremmo iniziare anche a vincerle le partite anziché pareggiarle. La Samb ha dimostrato di esserci, ma dobbiamo essere più convinti. Effetto Berlusconi? Sicuramente qualche sudditanza c’è, non è mica un pinco pallino qualunque, parliamo di un uomo importante. Ormai è andata, pure questa: speriamo di riprenderci tutto quanto prima o poi. Quando ho sentito del 2-2 al 95′ ho pensato, 'È fatta' ma poi il direttore Fusco mi ha detto che il Monza aveva fatto gol".