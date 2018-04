Samb, Fedeli: "Con Bacinovic e Troianiello al top saremmo col Padova"

Intervistato dal Corriere Adriatico l'amministratore delegato della Sambenedettese Andrea Fedeli esprime il proprio rammarico per non essere a più stretto contatto con il Padova spiegando che fra le cause c'è il mancato apporto di quelli che dovevano essere i top player della squadra a inizio stagione: “Per stare lassù coi veneti bisognava che Troianiello e Bacinovic si fossero espressi per quello che erano stati profumatamente pagati, dovevamo averli al top e invece sono mancati. Se avessero confermato il loro valore a questo punto che la giocheremmo con il Padova per la promozione diretta, visto che non è una squadra schiacciasassi. - continua Fedeli parlando anche del mancato arrivo di Nocciolini - Anche se domenica Nocciolini dovesse farci quattro gol, ho avuto ragione io su questa questione, soprattutto a quelle cifre che aveva pattuito con qualcuno. A Pordenone non sta offrendo un positivo rendimento e abbiamo evitato di buttar via tanti soldi".