Samb, Fedeli: "Deluso. Mi aspettavo di più da squadra e tecnico"

Tanta delusione in casa Sambenedettese dopo la brutta sconfitta di Bassano. Queste le parole del presidente dei rossoblu, Franco Fedeli, così come raccolto da gazzettarossoblu: "La cosa brutta è che con una prestazione di queste siamo andati anche in diretta televisiva. Partita brutta, abbiamo fatto una pessima figura: è stata una prestazione vergognosa. Per me avremmo dovuto giocare con il coltello tra i denti e invece non ho visto mordente; una squadra senza attributi. Sono deluso e molto amareggiato e se devo essere sincero dico che mi aspettavo molto di più sia dalla squadra che dall’allenatore. E pensare che scendevamo in campo sapendo che già che il Padova aveva perso a Trieste. Noi, nel momento topico del campionato, non riusciamo a compiere il passo decisivo. Non so che dire, sono solo molto deluso".