Samb, Fedeli: "Il prossimo campionato sarà ancora più equilibrato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intercettato dal Corriere Adratico, l’amministratore delegato della Sambenedettese Andrea Fedeli ha dichiarato: “Sono convinto che il prossimo campionato sarà ancora più equilibrato di quello della passata stagione se ci confermeranno nel girone B. Quest’anno non vedo una squadra come il Padova della passata stagione. La Feralpisalò ha in organico una batteria di attaccanti forti, ma resta una squadra alla nostra portata come lo sono i vari Vicenza e Triestina. La Samb parte con una rosa più bilanciata e forse in attacco con più qualità. La difesa è praticamente la stessa perché considerò Di Pasquale uno dei possibili titolari. Zaffagnini e Biondi si sono inseriti bene e si dimostrano di essere giocatori da Samb. Quello di centrocampo è il reparto che mi piace di più. L’ingaggio di Signori alza il tasso di qualità, ma speriamo che Bove riesca a tirare fuori la qualità che possiede. È un centrocampista che deve giocare alla Pirlo e deve avere in attacco elementi rapidi per i suoi fantastici lanci”.