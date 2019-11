Samb, Fedeli non ci sta. E tuona ancora: "Ma chi controlla gli arbitri?"

Ancora un ko per la Sambenedettese, ancora nei minuti finali, e, secondo Franco Fedeli, ancora per sviste arbitrali. E il presidente della Sambenedettese, come riferisce rivierioggi.it, non ci sta, tanto da aver preso provvedimenti nell'immediato post gara: "Ho appena finito di telefonare a Ghirelli affinchè prenda provvedimenti. Gli ho detto che pretendono che tutti siano ligi, e giustamente, nei pagamenti ma loro che fanno stanno a guardare. Gli arbitri chi deve controllarli noi? Gli ho ricordato che abbiamo perso quattro gare nelle quali la componente arbitrale è stata determinante. Tanti errori che incidono sulla classifica ma anche sugli aspetti economici. Io credo di aver fatto un’ottima squadra e anche oggi si è visto poi dovrei rimediare con nuovi acquisti quando senza certe ‘cappelle’ dei direttori di gara impediscono alla mia squadra ottenere risultati migliori. Colpe anche nostre. Gravissime oggi quelle di Gelonese che ritengo il responsabile principale della sconfitta. E non è la prima volta. Ma come si fa a perdere palloni facili da rinviare e permettere agli avversarti ormai demoralizzati di riprendere la forza. Lui e l’arbitro hanno rovinato una grande prestazione dei ragazzi di Montero. Se continua non lascio la Samb, lascio definitivamente il mondo del calcio. E domenica ci mancherà anche Miceli, se non sbaglio. Sinceramente non ne posso più. Fino a quattro domeniche fa ero convintissimo che con un allenatore come Montero e con i calciatori che abbiamo avremmo fatto un campionato di altissimo livello e anche sognare perché no. Lei crede che tutto è ancora possibile? Aspetta e spera".