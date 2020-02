Già sul finire di gennaio, Franco Fedeli definì i giocatori della sua Sambenedettese "da Eccellenza" , e il concetto è stato ribadito dal presidente dopo il ko contro la Fermana. Parole pesanti quelle del numero uno rossoblù, come riferisce gazzettarossoblu.it: "C'è poco da commentare dopo una gara come questa. Si parlava di 10-12 punti in queste ultime quattro partite e invece questa squadra senza attributi ne ha fatti a malapena due. Sono disgustato. La Fermana ci ha messo la grinta e la nostra dov'era? Sono arrabbiato con tutti: allenatore, giocatori e dirigenti. Sono veramente nauseato e comincio a pensare che non faremo neanche i playoff".

Ma rimane salda, invece, la posizione di mister Paolo Montero, come afferma lo stesso Fedeli dalle colonne del Corriere Adriatico: "Aspetterei prima di metterlo in discussione".