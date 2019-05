Dalle pagine di TuttoSamb.it arrivano alcune dichiarazioni di Franco Fedeli, presidente della Sambenedettese. Al centro delle attenzioni la scelta dello scorso fine marzo di chiamare in panchina Giuseppe Magi al posto di Giorgio Roselli: "Devo dire che ultimamente vedo tutta un’altra Samb in campo, giochiamo un buon calcio e siamo propositivi in attacco. Magi era da richiamare prima? Ormai è inutile guardare indietro, l’importante è che le cose ora stiano andando bene. Arriviamo ai playoff con molta fiducia, possiamo mettere in difficoltà chiunque se dimostriamo di essere la squadra apprezzata nell’ultimo periodo”.